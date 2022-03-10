Kütahya'da "Stokçuluk" ve "Fahiş fiyat" denetimi

Kütahya Valiliği bünyesinde oluşturulan ekip, temel ihtiyaç maddelerinde "Stokçuluk", "Fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Denetim ekiplerimiz, fahiş fiyat ve stokçuluğu önlemek için sahada. Valiliğimizin koordinesinde, tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızı mağdur edecek fahiş fiyat, raf ve kasa fiyatı arasındaki uyumsuzlukların tespitine yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Haksız yere fiyat artıran firma, depo ve marketlere gerekli cezai işlemler uygulanmakta olup, denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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