Bölge Müdürü Dündar: "Başarı için en önemli faktör ekip çalışması"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar; Simav Orman İşletme Müdürlüğünde tanışma toplantısı düzenledi ve personel ile bir araya geldi.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ve Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal'ın da katıldığı toplantı; personele yönelik olarak Simav Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kendisini tanıtan ve çalışma prensipleri hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Birol Dündar, personelle sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

Genel toplantının ardından Simav Orman İşletme Müdürlüğü'ne geçen Bölge Müdürü Dündar; Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, İşletme Müdürü Necmi Topal, İşletme Müdür Yardımcısı ve İşletme Şeflerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Zamanı en iyi şekilde kullanmanın ve verimliliği artırmak için planlı çalışmanın önemine değinen Bölge Müdürü Dündar; başarı için en önemli faktörün ekip çalışması olduğunu söyledi. Fikirlere açık olduğunu, varsa sorunların masaya yatırılarak en iyisinin bulunacağını ve zorlukların bu şekilde el birliği ile aşılacağını ve başarılı çalışmalara hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Dündar, yürütülen çalışmalar, program ve gerçekleşmeler hakkında da bilgiler aldı.

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