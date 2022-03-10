Akçadurak: "İlçemizde kültür, sanat, eğitim ve spor gibi bir çok alanda faaliyetlerimize başladık"

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye kültür sanat etkinlikleri kapsamında şairyazar ve televizyon programcısı Serdar Tuncer’i konuk ediyor. Serdar Tuncer "Şiirli Muhabbet" konulu söyleşi programıyla 25 Mart Cuma günü saat 21.00'de Belediye Kültür Salonun da sevenleriyle buluşuyor.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte ilçemizde kültür, sanat, eğitim, spor gibi pek çok alanda faaliyetimize başladık. Önümüzdeki günlerde de ilçe halkımıza yönelik yepyeni programlar düzenlemeye devam edeceğiz. 25 Mart Cuma günü saat 21.00’de Serdar Tuncer’in katılımıyla gerçekleşecek olan ”Şiirli Muhabbet” konulu söyleşi programımıza tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.
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