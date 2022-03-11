Pazarlar'da İstiklal Marşını Ezbere Okuma Yarışması

KÜTAHYA Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 'İstiklal Marşını Ezbere Okuma Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya her okuldan üç öğrenci katıldı.

Yapılan yarışmada birinciliği Pazarlar İlkokulu 3A Sınıfı öğrencisi Emine Afra Ayyıldız, ikinciliği Pazarlar İlkokulu 3A sınıfı öğrencisi Ömer Faruk Kalaycı ve üçüncülüğü Pazarlar İlkokulu 3B sınıfı öğrencisi Nilay Dinçer elde etti.

Pazarlar İlkokulu Müdürü Mehmet Yüksel, “Öğrencilerimizin başarısı yarışmaya diğer okullardan katılan öğrenci, öğretmen ve velilerin dikkatini çekti ve öğrencilerin bu başarısı haklı olarak taraflı tarafsız herkese parmak ısırttı. Bu başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim. Öğrencilerimizin başarısı bizleri mutlu etti" dedi.

Pazarlar İlçe Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, yarışmada dereceye giren öğrencileri kutlayarak, öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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