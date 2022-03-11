(ÖZEL) Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan araç uzun takip sonucu ele geçirildi. Araçta 16,5 kilo kaçak tütün, 16 bin adet içi doldurulmuş makaron, 13 adet tütün sarma makinası ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi Simav Caddesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir araç sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu Altıntaş Caddesi'nde durdurulan otomobildeki sürücü, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda 6 paket ağzı kapalı bandrollü 4 bin 400 gram tütün, 2 paket ağzı açık bandrollü 838 gr tütün, bandrolsüz şeffaf 8 adet poşet içerisinde toplamda 11 bin 324 gr kıyılmış tütün, çeşitli markalı kutularda 80 paket toplamda 16 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 100 adet poşetler içerisinde koyulmuş toplamda 2bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 5 bin adet boş makaron, 20 paket filtre, 10 bin 300 adet tütün kağıdı, 13 adet tütün sarma makinası, 2 adet tütün sarma makinalı tütün tabakası, 385 adet ağızlık ve 1 adet kuru sıkı tabanca ve 16 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Araçtan çıkan malzemelere el koyan polis ekipleri, şüpheli hakkında idari işlem başlattı.

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