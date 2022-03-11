Pazarlar'da 'Arıcılık Yetiştiriciliği Kursu'na ilgi

Kütahya’nın Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile Arı Yetiştiriciliği Kursu açıldı.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği kursta, arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine, temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri ile gezginci arıcılık ve organik arıcılık hakkında, uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliği ile Arı Yetiştiriciliği kursunu Veteriner hekimler Ersin Apa ve Galip Hakan Kurt tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.