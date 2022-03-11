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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı İstiklal Ortaokulu tarihi aydınlanıyor

İHA

Tavşanlı İstiklal Ortaokulu tarihi aydınlanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı İstiklal Ortaokulu'nun tarihi bilgileri öğretmenlere aktarıldı. Tarihi belgelere dayalı proje ile Tavşanlı İstiklal Ortaokulu'nun tarihi aydınlanıyor.
Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Mesut Kocaman tarafından, Tavşanlı tarihiyle ilgili yaptıkları ve Türkiye 3.'sü oldukları bir projesi ile İstiklal Orta Okulu'nun bilinen yıldan daha önce kurulduğunu ortaya çıkardı.
Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere, belirlenen tarihini tarih öğretmeni Mesut Kocaman ve öğrenciler bir sunumla anlattılar. Ödül kazanan, projede kuruluş yılının 1923 yılı olduğunun belirlenmesi heyecan oluşturdu.
Okul Müdürü Mustafa Ağartan, bu etkinliği organize ettikleri için koordinatör öğretmen Mesut Kocaman, öğrencileri Rümeysa Bilgili ve Rukiye Şahin’e teşekkür ederken, “İstiklal ortaokulumuzun kuruluş tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Elimizdeki mevcut bilgilere göre okulumuzun kuruluşu 1938 yılı gözükmektedir. Ödül kazanan, projede kuruluş yılının Tavşanlı tarihine ait belgelerle 1923 yılları olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

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