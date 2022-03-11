Tavşanlı'da genç hafızlar ödüllendirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde il derecesi yapan genç hafızlar ödüllendirildi.

Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeni yapılan Selahattin Uygur Konferans Salonu’nun açılışı ve mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül töreni gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Mustafa Güler ile Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve STK temsilcileri katıldı.

Okul Müdürü Mustafa Sarıaltın’ın selamlama konuşması ile başlayan programda, öğrencilerin seslendirdiği Kur’anı Kerim tilaveti, ilahiler ve hatim duası yer aldı.

Programın sonunda Kur’anı Kerim, ezan ve hutbe okuma ile hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi.

Genç Hafızlar il birincisi Berk Demirel, 24 Mart 2022 tarihinde Fethiye'de bölge yarışmalarına katılacağı belirtilirken, kendisine teşekkür edilerek hediye takdiminde bulunuldu.

Ayrıca hafızlığı bitiren öğrencilerle, öğrencileri yetiştiren hocalar da düzenlenen programda ödüllendirildi.

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