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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cuma namazı sonrası Bahçelievler Mahallesinde, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Dinler ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Esnaflara işlerinde kolaylık dileyen Başkan Işık, hayırlı bereketli işler diledi. Başkan Işık, esnaf gezisi sonrasında Mahalle Muhtarı Ramazan Çatladan’ın mahalle ile ilgili taleplerini dinledi.

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