Çinigar Anaokulu öğrencilerine posta hizmetleri tanıtıldı

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Kütahya Merkez Çinigar Anaokulu Dahiler ve Kelebekler Sınıfı tarafından, “Atma Dönüştür Kendini Geliştir” isimli ETwinning Projesi kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Kütahya Şubesine gezi düzenlendiği bildirildi.

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