Belediye personeline ‘Akıllı şehirler ve farkındalık' konulu eğitim

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan eğimlerle, belediye personeli daha verimli hizmet vermesi sağlanıyor.

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Akıllı şehirler ve farkındalık' konulu eğitim, Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde uzman olarak görev yapan Oğuzhan Gürsoy tarafından verilen eğitime, belediyenin tüm birimlerinde görevli personel katılım sağladı.

Gelişen teknolojiye belediyelerin uyum sağlaması, çalışanların veriminin artırılması, daha iyi hizmet verilmesi, belediyelerde teknolojiye yönelik farkındalığın oluşturulması konularında verilen eğitim katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

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