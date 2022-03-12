Lise öğrencileri kaz kalbi üzerinde deney yaptılar

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri biyoloji dersinde dolaşım sistemi ve kalbin anatomisini kazdan elde ettikleri gerçek kalp üzerinde gerçekleştirdikleri deneyle gözlemlediler.

Okulun Biyoloji Öğretmeni Başak Karslı tarafından dolaşım sistemi ve kalbin anatomisi ders kitabı ve diğer kaynaklardaki bilgilerle işlendikten sonra, daha kalıcı öğrenmeyi sağlayan ve yaparak yaşayarak öğrenme imkanı da sunan deneylerle pekiştiriliyor.

Okul Müdürü İsmail Aydın, kazdan alınan gerçek kalp üzerinde yapılan deney çalışmasının, öğrencilerin ilgisini artırmanın yanında somut olarak kalbi görmelerine ve kalıcı öğrenmelerine vesile olduğunu söyledi.

Müdürü İsmail Aydın, ”11. sınıf öğrencilerinin katıldığı deney etkinliği öğrenciler tarafın ilgi ile izlendi ve büyük beğeni gördü. Deney etkinliğini yapan Başak hocamıza teşekkür ediyor, deney etkinliğine katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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