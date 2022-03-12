Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda sınav başarısı

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Melike Tellioğlu, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı’nda başarılı oldu.

Sınavda jüri üyesi olarak, KSBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Başkanı Doç. Dr. İnci Arıkan, Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muammer Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş ile İç Hastalıkları AD Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Türkan Paşalı Kilit yer aldı.

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