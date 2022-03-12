Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Saraycık ve Oysu köylerinde muhtarlık ve bazı köy hanelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve önerilerini dinledi

Kaymakam İrdelp, Cumhuriyet Baş Savcısı Savaş Göloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Elvan Bozok, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Emre ve vakıf personelleri ile Saraycık ve Oysu köylerinde muhtarlık ve bazı köy hanelerini ziyarette bulundular. İrdelp, ziyaretlerde vatandaşlar ile sohbet edip onların istek ve önerilerini dinledi.

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