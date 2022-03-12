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Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Vali Ali Çelik: "Allah ülkemize ve milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın"

İHA

Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Vali Ali Çelik: "Allah ülkemize ve milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın"

Kütahya'da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı sebebiyle “İstiklal Marşı’nı Anlayabilmek” programı düzenlendi.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Bugün bizlere verdiğiniz duygu ülkemizin her alanında, her yerde yaşanır inşallah. Allah ülkemize ve milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" dedi.
Programda, günün anlam ve önemine dair düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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