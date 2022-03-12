Simav'da şüpheli ölüm

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Kütahya'nın Simav ilçesinde bir şahsın ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 46 yaşındaki S.Y. isimli kişi, evinde ölü olarak bulundu.

Yapılan ilk incelemede şahsın cesedinde yaralanmadan kaynaklı herhangi bir bulgu tespit edildiği belirtildi.

Nöbetçi Savcının talimatı doğrultusunda S.Y.'nin ölümüyle alakalı tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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