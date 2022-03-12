Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı'nı, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni’den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları ve faaliyetleri yerine bulduğunu ifade eden Başkan Işık, gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı'nda gençlerle sohbet eden Başkan Işık, masa tenisinde de iddialı olduğunu, Ülkü Ocakları gençleriyle yaptığı maçta da gösterdi.

Yapılan ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ülkü Ocakları İl Başkanı İlker Bükni, Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

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