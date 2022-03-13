Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı düşmeye devam ediyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat 2022 4 Mart 2022 arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayılarını açıkladı.

Kütahya'da vaka sayıları son iki haftada olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürdü. Kütahya'da 1925 Şubat tarihleri arasında 578.25 olan vaka sayısı, yeni haftada 409.75'e geriledi.

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