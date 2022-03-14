Kütahya’da KPSS kurslarında deneme sınavı

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Kütahya Halk Eğitimi Merkezinin 20212022 eğitimöğretim döneminde açmış olduğu KPSS kurslarının deneme sınavlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, 20212022 eğitim öğretim döneminde lisans ve ön lisans türünde açılan 15 kursa 536 kursiyerin katılım sağladığı belirtildi.

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