Şampiyon karateciler coşkuyla karşılandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine şampiyonluk ile dönen karateci kızlar coşkuyla karşılandı.

Okul Sporları Gençler AB Türkiye Karate Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İremsu Bilgi Türkiye şampiyonu, İrem Esen ise Türkiye üçüncülüğünü alarak Tavşanlı’ya döndü.

Karate antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve şampiyon sporcuları, Bartın'da düzenlenen Karate Şampiyonası dönüşünde Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla karşılandı.

Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı Furkan Dinçer, Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Göktürk ile kulüp yöneticileri şampiyon sporcuları çiçeklerle ve tezahüratlarla karşıladı.

Tavşanlılı sporcu kızlar, başarılarının tesadüf olmadığını ifade ettiler.

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