Temel ilkeler ve öğretim yöntemleri görüşüldü

Kütahya’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Mart ayı toplantılarının yapıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı Mart ayı toplantıları gerçekleştirildi.

İlkokullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri toplantılarını Şehit Selim Cansız Anadolu Lisesinde yaparken, ortaokullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, liselerde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ise Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde toplantılarını yaptılar.

Toplantılarda, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile temel dini bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları, materyallerin hazırlanması ve kullanımı" ile "Kur'an öğretiminde verimlilik, Kur'anı Kerim öğretim yöntem ve teknikleri" konularının görüşüldüğü belirtildi.

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