Atıkların yok olma süresini gösteren panolar hazırlandı Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan: "Atıkların doğadaki yok olma süreleri hazırladığımız panolar ile halkı bilinçlendiriyoruz"

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, atıkların doğada yok olma sürelerini gösteren panolar hazırlandı. Hazırlanan panolar ile veli, öğrenci ve kursiyerlerin bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Doğada atıkların yok olma süresi ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Sıfır atık konusunda atıkların doğada yok olma sürelerini gösteren panolar hazırlayıp öğrenci ve kursiyerlerimizin bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Son yıllarda gelişen çevre bilinciyle plastik atıkları doğaya atma alışkanlığı bir nebze azalmış olsa da bazıları hala bu konuya dikkat etmiyor. Doğaya atılan plastiğin çözünmesi yüzyılları alıyor. Plastik atıklar doğaya en çok zararı veren atıklardır. Plastik atıkların verdiği zarar dünyanın ekolojik dengesinde önemli tahribata neden olmaktadır. Plastiklerin doğaya karışmaması ve geri dönüştürülmesi, yaşanabilir bir dünya ve ekolojik dengenin korunması adına oldukça önemlidir. Strafor 5 bin yıl ile 2 milyon yıl, cam şişe 4 bin yıl, plastik bin yıl, Poliüretan (Sentetik fiberler, yapıştırıcılar, halıların alt kısmı ve sert plastik contalar) bin yıl, telefon kartı bin yıl, kaset yüz yıl ile bin yıl, Su Boruları bin yıl, balık oltası 6 yüz yıl, bebek bezi 550 yıl, plastik tabak 500 yıl, pet şişe 400 yıl, deterjan 400 yıl, pil 300 yıl, alüminyum 100 yıl, çakmak 100 yıl, tahta parçaları 15 yıl, kutu kola 10 yıl, çiklet 5 yıl ile 25 yıl, boyalı tahta 13 yıl, yün çorap 4 yıl, kontrplak 1ile 3 yıl, sigara izmariti 1 yıl ile 2 yıl, yün 1 yıl ile 2 yıl, ip parçaları 3 ay ile 14 ay, bez parçası 6 ay, pamuklu kumaş 1 ay ile 5 ay, meyve artıkları 3 ay ile 6 ay, gazete 3 ay, karton süt kutusu 3 ay, elma çöpü 2 ay, kağıt havlu 1 ay, ve mendil 2 ile 4 hafta arasında doğada yok oluyor. Bu yüzden geri dönüşüm önemlidir. Kaynakların olumlu yönde kullanılması çevreye, ekonomiye katkı sağlar” dedi.

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