Kütahya'da Tıp Bayramı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kutlandı.

KSBÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen Tıp Bayramı kutlama programına, Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Genel Sekreter Kutlu Önal, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tekşen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Çekirdekçi, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Çekirdekçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü hatırlattı.

Dekan Vekili Dr. Yasemin Tekşen ise, tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak başladı. Tekşen, "Bu anlamlı günde üniversitemizin çatısı altında bir arada olmaktan duyduğumuz mutluluğu paylaşmak istiyorum. Siz hekimlerimiz varsa üniversitemiz var. Siz varsanız Kütahya sağlıklı ve güçlü. Siz varsanız Türkiye sağlıklı ve güçlü. Çünkü temel hakkımız olan yaşam hakkımızla sıkı sıkıya bağlı sağlık hakkımızı sizler destekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Program müzik dinletisiyle devam etti. Sağlık alanındaki çalışanlar ve öğrenciler, pandemi döneminde yaşadıkları yoğun iş temposu stresini eğlenerek atmaya çalıştılar.

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