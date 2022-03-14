Kütahya'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Vali Ali Çelik: "Allah ülkemize ve milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın"

Kütahya'da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı sebebiyle “İstiklal Marşı’nı Anlayabilmek” programı düzenlendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bizlere bugün güzel bir gün yaşatan Akşemsettin İmam Hatip Lisesi kadrosuna teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık ve sıhhatle nice kutlamaları nasip eylesin. Rabbim bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadelerini kullandı.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Bugün bizlere verdiğiniz duygu ülkemizin her alanında, her yerde yaşanır inşallah. Allah ülkemize ve milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" dedi.

Programda, günün anlam ve önemine dair düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrencilerin ödüllerini Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Alim Işık verdi.

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