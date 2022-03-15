Kütahyalı sporcu, Çorum'dan gümüş madalya ile döndü

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Kütahyalı sporcu, Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Çorum'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya'yı Antrenör Mehmet Ali Dülger ile sporcular Murat Efe Kıyak ve Hüseyin Kerim Özer temsil etti.

Şehitler Ortaokulu öğrencisi, Kütahya Alfa Fight Kulübü sporcusu Minik Erkekler Point Fighting branşında 47 kiloda Murat Efe Kıyak Türkiye ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi, Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Yıldız Erkekler Point Fighting branşında 57 kiloda Hüseyin Kerim Özer beşinci oldu.

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