Altıntaş’ta sokak hayvanlarına mama bırakıldı

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakıldığı bildirildi.

İlçe genelinde soğuk hava koşullarında yiyecek bulma konusunda sıkıntı çeken sokak hayvanları için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince belirlenen noktalara mama bırakılarak beslenmeleri sağlandı.

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