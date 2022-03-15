Emet’te ''Şap'' aşısı ve küpeleme çalışmaları

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Kütahya’nın Emet ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama ve buzağı küpeleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner Hekimleri tarafından, Günlüce Köyünde büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve şap aşılaması yapıldı.

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