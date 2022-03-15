Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı Altyapı ve arkeolojik kazı çalışmaları 1 Nisan 2022 tarihinde başlayacak

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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde 2022 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar Vali Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda istişare edildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısında, İl Özel İdaresi ile Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata geçirilecek projelerin son durumu gözden geçirildi. Vali Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti’ndeki altyapı ve arkeolojik kazı çalışmalarının 1 Nisan 2022 tarihinde başlayacağını söyledi.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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