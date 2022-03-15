Emet’te "Dünya Pi Günü” matematik etkinlikleri

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dünya Pi Günü Matematik Etkinlikleri kapsamında Gazi Emet Anadolu Lisesinde program düzenlendi.

Programa İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Doğan ve Nuri Ceyhan, ilçede görev yapan Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe Gazi Emet Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Uysal’ın Pi sayısının tarihi ve değeri hakkında bilgi vermesi ile başlandı. Kaymakam Hasan Çiçek, Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile birlikte matematik kulübü öğrencileri tarafından sınıflarda hazırlanan Dünya Pi Günü tarihi olan 14 Mart’ı temsilen 3 ve 14 rakamlarını simgeleyen standları gezerek bilgiler alıp incelemelerde bulundu. Matematik kulübü öğrencileri 3 ve 14 sayılarını temsilen hazırlamış oldukları pasta ve kurabiyeleri Kaymakam Hasan Çiçek’e, okul idarecilerine ve öğretmenlere ikram ettiler.

Kaymakam Hasan Çiçek daha sonra okul öğretmenler odasında Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri ile bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptı. Kaymakam Çiçek yapılan değerlendirme toplantısından sonra yaptığı konuşmasında, “ Öğretmenlerimize, matematik kulübü öğrencilerimize ve emeği geçen herkese dünya pi günü kutlamaları adı altında oluşturdukları bu farkındalıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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