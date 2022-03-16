Kütahya'da “KPSS ve Daha Fazlası” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu Öğretmen Esin Sarıkaya’nın sunumu ile “KPSS ve Daha Fazlası” isimli konferans gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleşen etkinliğe konuşmacı Öğretmen Esin Sarıkaya’nın yanı sıra Eğitim Fakültesinin Dekan Yardımcısı ve Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Görev yaptığı okullardaki çalışmaları ve sosyal medyada öğrencileriyle birlikte yer aldığı eğitim videoları ile tanınan öğretmen Esin Sarıkaya, sunumunda özellikle bu yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılacak olan öğrencilerin katılım gösterdiği konferansta sınav kaygısı, hedef belirleme, etkili çalışma yöntemleri ile motivasyonun önemi hakkında bilgiler verdi.

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