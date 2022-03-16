Kütahya’da 103 sürekli işçi alımı

Sağlık Bakanlığınca taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile Kütahya’ya toplamda 103 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı bildirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Adaylar tercihlerini, 15 Mart 2022 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ilimize toplamda 103 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir” denildi.

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