Emet MYO’da, “Dünya Sosyal Hizmet Günü” isimli konferans

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Öğr. Gör. Latife Sürsavur’un konuşmacı olarak katıldığı “Dünya Sosyal Hizmet Günü” isimli konferans düzenlendi.

Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacılar Öğr. Gör. Latife Sürsavur’un yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Serkan Yücel ve Öğr. Gör. Vedat Çetin, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, “Yeni Bir EkoSosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek. Kimseyi Geride Bırakmamak” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Öğr. Gör. Latife Sürsavur, “Dünyada 1983 senesinden günümüze dek her Mart ayının üçüncü Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır. Sosyal Çalışmacılar, Sosyal Hizmet Akademisyenleri, Sosyal Hizmet öğrencileri mesleğin başarılarını kutlamak ve daha fazla eylem planı gerçekleştirmek adına her yıl belirlenen tema etrafında bir araya geliyorlar. Küresel gündem çerçevesinde ortaya konan temalar, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) tarafından 2012 yılından beri Birleşmiş Milletler gündemine paralel bir biçimde belirlenmektedir. Bu yılki tema ‘EkoSosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek ve Kimseyi Geride Bırakmamak’ olarak belirlenmiştir. Bizler de bu tema özelinde mesleğimiz için çok kıymetli olan bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.



"Gezegenimizin sürdürülebilir kalkınması için bir eylem planına ihtiyacı var"

“Gezegenimizin sürdürülebilir kalkınması için bir eylem planına ihtiyacı var” diyen Öğr. Gör. Sürsavur,” Sosyal Hizmet mesleği ve akademik disiplini insana değer veren ve saygı duyan, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi anlamak için çalışan bir meslektir. İnsan ilişkilerini de ‘çevresi içinde birey’ odağında değerlendirir. Hem gezegenimizin hem de insanlığın yaşamının devam ettirilebilmesi adına insanoğlunun doğayla kurduğu etkileşim çok kıymetlidir. Bu yüzden empati ve güçlendirmenin önemi iyi anlaşılmalıdır. Ekososyal yaklaşım, büyük ölçüde insan ve doğa arasındaki bağlantıyı vurgular ve bize büyük bir ekosistemin bir parçası olduğumuzu hatırlatır. Bireyin çevresine bakış açısının da vurguladığı gibi, insanlar aslında bir bütünün parçasıdır. Sosyal hizmet, bu yaklaşımı farklı düzeylerde sosyal hizmet uygulamasıyla birleştirirse, doğadaki diğer canlılar için büyük bir empati geliştirebilir, sürdürülebilirliği artırabilir ve tüm gezegenin refahına büyük katkı sağlayabilir. Bu yılın teması aynı zamanda tüm insanlar ve gezegen için sürdürülebilir kalkınma için güven ve güvenlik inşa eden yeni küresel değerler için bir vizyon ve eylem planı önermektedir. 2022 yılı Dünya Sosyal Hizmet Günü, sosyal hizmet mesleğinin tüm sosyal hizmet ağlarını ve çalıştıkları toplulukları bir araya topluyarak tüm insanların onuruna saygı gösterilmesini sağlayan değer ve ilkelere katkıda bulunmaları için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. İnsanlığın, özellikle Covid19 pandemisinin ardından, ekolojik krizler ve çevre sorunları konusundaki artan endişesi, temel değerlerin yeniden düşünülmesine dayalı ekonomik ve sosyal değişime duyulan ihtiyacı göstermiştir” dedi.

Sürsavur,” Ekolojik krizler ve çevre sorunları, sosyal hizmet önceliklerinde çevre adaleti bilincini artıracak ve mesleğin ekolojik adalet çerçevesinde ilerlemesine de olanak tanıyacaktır. Covid19 pandemisinden çıkarken gezegenimizin daha sürdürülebilir olmasını sağlayan tüm değerlere ilişkin bir dünyayı birlikte inşa ederek yalnızca her birey için değil, ekosistemlerimizin her bir kısmı için kaliteli bir yaşam döngüsü sunabilmemiz ve kimseyi geride bırakmamız dileğiyle. Konuşmaya, paylaşmaya ve birlikte fikir yürütmete en ihtiyacımızın olduğu bu zaman diliminde, bizlerle olduğunuz için teşekkür eder verimli bir konferans dilerim. Dünya Sosyal Hizmet Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

