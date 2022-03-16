Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da polisin ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken yakalanan Şenol Kocaman´ın (45) aracı ile evinde yapılan aramada 115,7 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla tutuklanan Kocaman´ın sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki gösterip, `Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa, alayı vatan haini´ diye paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Gaybiefendi Mahallesi´nde denetim yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman´ın otomobilini durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalandı. Şüpheli Kocaman´ın evinde ve aracında yapılan aramalarda 115,7 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Evli ve 4 çocuk babası Kocaman´ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, `uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya´da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum" yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-03-16 15:30:32
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