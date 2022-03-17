Kütahya’da büyükbaş hayvanlara aşı ve buzağı küpeleme işlemleri

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce köylerde büyükbaş hayvanlarda şap, brucella aşılaması ile birlikte büyükbaş buzağı küpeleme işlemleri yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından Tepeköy, Teşvikiye, Kumluyurt ve Makasalanı, Aloğlu, Kuyusinir, Ahmetoluğu, Çavusciftligi, Güllüdere, Lütfiye, Yumaklı, Sırören, Andız, Karsak, Kepez, Yakaca, İshakseydi, Kükürt, Doğalar, Yazlıca, Nusret, Yeni Kızılcaören, Işıkkara ve Soğukçeşme köylerinde büyükbaş hayvanlarda şap, brucella aşılaması ile birlikte büyükbaş buzağı küpeleme işlemleri yapıldı.

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