Çavdarhisar’da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri

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Çavdarhisar ilçesinde Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince “En İyi Narkotik Polisi, Anne” isimli seminer verildiği bildirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube ekiplerince ilçeye bağlı Yenicearmutçuk köyünde 35 kadına “En İyi Narkotik Polisi, Anne ” isimli seminer verildi. Ayrıca, “UYUMA” ve “KADES” uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak “İki Ekmek” isimli kısa film izlettirildi.

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