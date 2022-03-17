Simav Müftülüğünden Engelliler Derneğinde Mevlit programı

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Simav İlçe Müftülüğünce Berat Kandili nedeniyle Simav Engelliler Derneğinde Mevlit Programı düzenlendiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Hasan Seçe'nin ve din görevlilerinin katılımı ile Simav Engelliler Derneğinde düzenlenen programda Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ilahiler söylenip dua edildi.

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