Aslanapa’da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

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ÇatakBahçesaray Karayolu üzerinde arama faaliyeti sırasında çığ düşmesi sonucu 5 Şubat 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın adı, Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Aslıhanlar İlkokulu kütüphanesinde yaşatılacak.

Şehit ailesi, üniversite öğrencileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Aslanapa Aslıhanlar İlkokuluna kazandırılan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’ın adı verilen kütüphanenin açılışı Aslanapa Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar, şehidin ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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