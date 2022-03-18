Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu Okul Sporları Yarışmaları'nda, "Spor Tırmanışı " dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 5 kupa kazandı.

Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya’da düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında "Spor Tırmanışı " dalında Yıldız Karmada Kütahya Şampiyonu, Küçük Kızlarda Kütahya ikincisi, Küçük Erkeklerde Kütahya ikincisi, Yıldız Kızlarda Kütahya ikincisi ve Yıldız Erkeklerde Kütahya ikincisi oldu ve toplamda 5 kupa kazandı.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Mutlucan’ı ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.