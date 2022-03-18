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Teknik Direktör İsmail Güldüren: "Kalan tüm maçlarımızın hepsi birer final"

İHA

Teknik Direktör İsmail Güldüren: "Kalan tüm maçlarımızın hepsi birer final"

Ligin 27. haftasında Çatalcaspor’u sahasında konuk edecek Belediye Kütahyasporlu futbolcular, Teknik Direktör İsmail Güldüren nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.
48 puanla lige ikinci sırada yer alan Belediye Kütahyaspor, bu hafta Dumlupınar Stadyumunda Çatalcaspor’u konuk edecek. Mavi Şimşekler, Çatalcaspor maçı hazırlıklarını taktiksel çalışmalarının ağırlıklı olduğu idmanla devam etti.
Teknik Direktör İsmail Güldüren, kariyeri boyunca en mutlu olduğu kulüplerden birisinin Belediye Kütahyaspor olduğunu ifade etti. Güldüren, “İlk iki maçımızda güzel sonuçlar aldık. Göreve geldiğimizde 10 maçımız vardı ve bu maçların hepsine final maçı olarak baktık. Tüm rakiplerimiz zor ancak bizim bir hedefimiz var. Belediye Kütahyaspor’un sezon başında arzuladığı hedefe ulaşmak istiyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. Biz kendi maçlarımıza bakacağız. Takımımız iyi bir yolda ve sahada iyi bir mücadele sergiliyor. Takımımızdaki çoğu oyuncuyu önceden de tanıyordum. Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, Kulüp Başkanımız Erdoğan Çolak ve yöneticilerimize söylediğim bir şey var. Kariyerimde en huzurlu olduğum kulüplerden birisi Belediye Kütahyaspor. Bunun verdiği sinerji ile birlikte taraftarımızın desteği ile takımımızı istediği noktaya taşıyacağız. Pazar günü oynayacağımız maça tüm Kütahyalıları davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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