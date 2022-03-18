Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarda ilk üç dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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