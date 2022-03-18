Emet’te şehitlere saygı yürüyüşü

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Emet ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. yılı, Emet Cevizdere zaferinin ise 100. yılında Cevzidere Şehitliğine şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerden oluşan grup soğuk hava ve kar yağışına rağmen Cevizdere yol ayrımından şehitliğe yürüdüler.

Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler dualarla anıldı. Program sonunda Emet Belediyesi ve Günlüce Muhtarlığınca katılımcılara helva ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.