Yoncalı'ya bağlantı yolu

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Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, oteller bölgesindeki bağlantı yolunda dolgu çalışmaları devam ediyor.

Termal turizm alanında dikkat çeken yatırımlarla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Yoncalı’da, Kütahya Belediyesinin alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak Çevre yolu ile Yoncalı’yı birbirine bağlayan beton yol ile oteller bölgesine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunda dolgu çalışmaları sürüyor. Dolgu çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler bağlantı yolunda beton yol çalışması kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına açılacak.

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