Muhtarlarla bir araya geldi

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Kütahya Valisi Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.

25 köy ve mahalle muhtarı; ihtiyaçları, talepleri ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik’e iletti.

Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

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