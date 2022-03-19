Muhtarlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, köy ve mahalle muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi.
25 köy ve mahalle muhtarı; ihtiyaçları, talepleri ve vatandaşların memnuniyetini Vali Ali Çelik’e iletti.
Talep ve ihtiyaçları not alan Vali Çelik, sorunların imkanlar dahilinde çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoncalı'ya bağlantı yolu
YEREL HABERLER Yoncalı'ya bağlantı yolu
DPÜ-TÖMER’de 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ-TÖMER’de 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinliği
Emet’te şehitlere saygı yürüyüşü
YEREL HABERLER Emet’te şehitlere saygı yürüyüşü
Çanakkale Zaferi Kütahya'da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi Kütahya'da coşkuyla kutlandı
Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Şehit Selman Çelik'in adı parka verildi
YEREL HABERLER Şehit Selman Çelik'in adı parka verildi
Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi törenle kutlandı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi törenle kutlandı
DPÜ’de “Çanakkale Ruhu Bugün” konulu konferans
YEREL HABERLER DPÜ’de “Çanakkale Ruhu Bugün” konulu konferans
Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370
YEREL HABERLER Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370
Gediz'de piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gediz'de piyasaya sahte altın sürmek isteyen 3 ...
Teknik Direktör İsmail Güldüren: "Kalan tüm maçlarımızın hepsi birer final"
YEREL HABERLER Teknik Direktör İsmail Güldüren: "Kalan tüm ...
Kütahya, bir projede daha pilot il
YEREL HABERLER Kütahya, bir projede daha pilot il
Hisarcık’ta sabah namazı buluşması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta sabah namazı buluşması
Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık: "Üniversitemiz, buradaki çalışmalarını bilimsel amaçlı olarak yürütecek" DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni daha iyi bir noktaya taşıyacağız"
YEREL HABERLER Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ...
Emet MYO öğrencilerine Cevizdere Zaferi anlatıldı
YEREL HABERLER Emet MYO öğrencilerine Cevizdere Zaferi anlatıldı
Emetli başkanların Ankara temasları
YEREL HABERLER Emetli başkanların Ankara temasları
Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı
YEREL HABERLER Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı ...
Aslanapa’da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak
YEREL HABERLER Aslanapa’da şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak
Simav Müftülüğünden Engelliler Derneğinde Mevlit programı
YEREL HABERLER Simav Müftülüğünden Engelliler Derneğinde Mevlit ...
Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Avrupa’da staj yapacak
YEREL HABERLER Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Avrupa’da ...
Çavdarhisar’da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohumluk fasulye dağıtıldı
YEREL HABERLER Çavdarhisar’da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli ...
Şair İsa Kahraman DPÜ’ye bin 91 kitap bağışladı DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Bu örnek davranışın tüm insanlara Kütahya’mıza hüsnü misal olmasını diliyorum"
YEREL HABERLER Şair İsa Kahraman DPÜ’ye bin 91 kitap bağışladı DPÜ Rektörü Prof. ...
Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı
YEREL HABERLER Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı
Mahmut Kemal Aydın, Kütahya'da İhlas Vakfı gönüllüleriyle bir araya geldi İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın: "İhlas Vakfı olarak ülkemize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz"
YEREL HABERLER Mahmut Kemal Aydın, Kütahya'da İhlas Vakfı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.