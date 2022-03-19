Kütahya’da doğa turizmi etkinlikleri

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün (DKMP) Doğa Turizmi etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik endemik türler, biyolojikçeşitlilik, biyokaçakçılık ve Doğa Turizmi konularında bilgilendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğünce Mimar Sinan Ortaokulu ve Kadir Adlım Ortaokulunda toplam 115 öğrenciye endemik türler, biyolojikçeşitlilik, biyokaçakçılık ve Doğa Turizmi hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.