Domaniç’te çiftçiler yağlık ayçiçeği tarımı ve gübreleme konusunda bilgilendirildi

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Kütahya’nın Domaniç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince çiftçiler yağlık ayçiçeği tarımı ve gübreleme konusunda bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçeye bağlı Saruhanlar köyünde yapılan toplantıda çiftçilere yağlık ayçiçeği tarımı ve gübreleme konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu.

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