Kütahya’da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı Üzerlerinde 40 bin TL ziynet eşyası ele geçirildi

Kütahya’da iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 bayan zanlı üzerlerinde yaklaşık 40 bin TL ziynet eşyası ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık şüphelisi şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde durdurulan araç içerisindeki A.C. (21) ve N.C. (19) isimli şahısların yapılan üst aramasında yaklaşık değeri 40 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin üstünde bulunan ziynet eşyalarının sahiplerinin bulunması için yapılan çalışmalarda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ikamette hırsızlık olayı meydana geldiği, ikametten 1 adet altın yüzük çalındığı, yine aynı mahallede ikinci adresteki ikametten 1 adet bilezik, 1 çift küpe, 2 adet üzerlerinde çeyrek altın bulunan bileklik, 2 adet uçlarında bronş bulunan altın zincir çalındığı tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler müştekilere teslim edilirken, şüphelilerden N.C.'nin ayrıca hırsızlık suçundan aranma kaydının olduğu anlaşıldı.

Her iki şüpheli kadın emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilecek.

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