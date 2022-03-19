Başkan Mustafa Akın güven tazeledi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 128 üyeli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı’nın olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa Mustafa Akın yeniden seçildi.

Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağanüstü genel kurulu 100 üyenin katılımı ile Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Kongrede seçim kararı alınmasının ardından tek aday olan Mustafa Akın, Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine yeniden başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Mehmet Ali Kavgacı, Sıtkı Coşgun, Türkay Kırlı ve Hasan Demirel seçildiler.

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