Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı

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Kütahya'da, arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı.

Görevi esnasında geçirdiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 189 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 5 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi için mevlit programı düzenlendi.

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