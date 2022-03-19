Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Domaniç ilçesindeki kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle ilçeden Bursa İnegöl'e ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde ağır ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin aralıksız süren çalışmalarına rağmen tipi yolları kapatırken, görüş mesafesini de azaltıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-03-19 19:04:02



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