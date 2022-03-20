Kütahya’da telefon dolandırıcıları tutuklandı

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Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandıran biri kadın toplam 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. (24), İ.H.D. (26), S.K. (21) ve K.T. (23) isimli dolandırıcılar, Vefa Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki O.B.'yi 90 bin TL değerindeki altınını ve 40 bin TL nakit parasını alarak kayıplara karışmıştı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliye yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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